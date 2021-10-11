В Тамбове без света временно оставят 9 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», во вторник, 12 октября, в областном центре отключат свет на девяти улицах.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
- с 8.30 до 12.00:
ул. Базарная, д. 64-76;
ул. Ленинградская, д. 67-113;
- с 13.30 до 16.30:
ул. Базарная, д. 4-63;
ул. Кирова, д. 52-83;
ул. Кронштадтская, д. 29-116;
ул. Пролетарская, д. 131-149.
На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 13.30 до 16.30:
- ул. Московская, д. 4-8;
- ул. Коммунальная, д. 22-22/10.
На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов с 13.00 до 16.00 по ул. С. Сергеева-Ценского, д. 75-109.