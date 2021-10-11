В Тамбове без света временно оставят 9 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», во вторник, 12 октября, в областном центре отключат свет на девяти улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

- с 8.30 до 12.00:

ул. Базарная, д. 64-76;

ул. Ленинградская, д. 67-113;

- с 13.30 до 16.30:

ул. Базарная, д. 4-63;

ул. Кирова, д. 52-83;

ул. Кронштадтская, д. 29-116;

ул. Пролетарская, д. 131-149.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 13.30 до 16.30:

- ул. Московская, д. 4-8;

- ул. Коммунальная, д. 22-22/10.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов с 13.00 до 16.00 по ул. С. Сергеева-Ценского, д. 75-109.