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Происшествия11 октября 2021 15:00

На тамбовской трассе легковушка наехала на мопед

В ДТП получил травмы 65-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель мопеда оказался в больнице

Водитель мопеда оказался в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель мопеда, произошла 8 октября в 18 часов 20 минут на 48 километре автодороги «Тамбов-Шацк». 59-летний водитель автомобиля «Лада Веста» врезался в движущийся в попутном направлении мопед «Нитро 50» под управлением 65-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.