На тамбовской трассе легковушка наехала на мопед

Водитель мопеда оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель мопеда, произошла 8 октября в 18 часов 20 минут на 48 километре автодороги «Тамбов-Шацк». 59-летний водитель автомобиля «Лада Веста» врезался в движущийся в попутном направлении мопед «Нитро 50» под управлением 65-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.