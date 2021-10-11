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Происшествия11 октября 2021 13:04

В Тамбовской области фура вылетела с трассы и перевернулась

В аварии пострадали водитель и пассажир большегруза
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Фура потеряла управление и опрокинулась

Фура потеряла управление и опрокинулась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 10 октября в 17 часов 5 минут на 24 километре автодороги «Тамбов-Шацк». 51-летний мужчина, управляя автомобилем «VОLVО FН400» в составе полуприцепа «SСНМIТZ» выскочил с дороги, после чего фура опрокинулась.

- В результате аварии травмы получили водитель и его 49-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчин отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.