В Тамбовской области фура вылетела с трассы и перевернулась

Фура потеряла управление и опрокинулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 10 октября в 17 часов 5 минут на 24 километре автодороги «Тамбов-Шацк». 51-летний мужчина, управляя автомобилем «VОLVО FН400» в составе полуприцепа «SСНМIТZ» выскочил с дороги, после чего фура опрокинулась.

- В результате аварии травмы получили водитель и его 49-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчин отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.