Тамбовчан предупредили о возобновлении авиаперелетов в Москву

Аэропорт "Тамбов" Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Как сообщает администрация Тамбовской области, с 1 ноября возобновляются авиаперелеты из аэропорта «Тамбов» в Москву в аэропорт «Внуково». Первые полеты запланированы на 1, 3 и 8 ноября. Далее по расписанию два раза в неделю.

По понедельникам в 7.40 самолёт вылетает из Москвы в Тамбов. В 9.20 следует уже обратно – из Тамбова в Москву. По пятницам – рейсы после обеда: в 12.45 – из Москвы, в 16.25 – из Тамбова. Время в пути составит менее одного часа. Рейсы продлятся до конца года, последний состоится 31 декабря.

С сегодняшнего дня, 11 октября, из аэропорта «Тамбов» выполняются регулярные авиарейсы в Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Летом самолеты из Тамбова летали в Сочи, Анапу и Симферополь.