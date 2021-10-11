Трое жителей Тамбовщины украли с поля более 900 кг удобрений

В отдел полиции 8 октября поступила информация о краже удобрений с поля одной из сельхозорганизаций в селе Иловай-Дмитриевском Тамбовской области. В ходе розыска стражи порядка установили, что трое мужчин открыто похитили 920 кг минеральных удобрений «Диаммофос».

Сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Ими оказались жители села Старосеславино 59 и 56 лет, а также 53-летний мужчина из села Старое-Козьмодемьяновское. Как оказалось, двое из них работали в этом хозяйстве.

- После опроса злоумышленники дали признательные показания. Похищенные удобрения, которые предназначены для внесения в почву, они погрузили на свой автомобиль, и вывозили для дальнейшей продажи в течение нескольких дней. Похищенное изъято и возвращено хозяйству, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.