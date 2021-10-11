В сентябре в Тамбове расписались 386 пар

Сотрудники управления ЗАГС администрации города подвели промежуточные итоги деятельности за сентябрь и в целом за девять месяцев текущего года. Одно из заметных изменений – это увеличение количества зарегистрированных браков. Если в сентябре 2020 года тамбовчане официально оформили 291 брак, то в прошедшем месяце сотрудники ЗАГС расписали 386 пар. А за 9 месяцев в Тамбове сыграли 2135 свадеб, это на 498 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- В сентябре в Тамбове родилось 276 малышей: 117 девочек и 159 мальчиков, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Самые популярные женские имена: Ксения, София, Виктория, Дарина, Полина и Ева, а мальчиков родители чаще всего называли так: Дмитрий, Михаил, Илья, Даниил и Максим. Среди новорожденных есть малыши и с редкими именами: Алисия, Леона, Мирена, Даяна и Каролина; Велимир, Добрыня, Фёдор, Василий и Савелий.