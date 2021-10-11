Коронавирус в Тамбове, последние новости на 11 октября: за сутки заболели 146 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 11 октября, 44938 человек. 42470 заболевших выздоровели, 960 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 146 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 65 мужчин и 78 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, а также трое детей от 11 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 1027 человек, из них диагноз «пневмония» у 873 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.