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Общество10 октября 2021 10:15

Коронавирус в Тамбовской области на 10 октября 2021: заразились 149 человек

Среди заболевших шесть детей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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149 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Тамбовской области за сутки. Среди них 55 мужчин, 88 женщин, шесть детей (мальчики 7,11,13,16 лет, девочки 6,12 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 до 89 лет. Общее число зараженных выросло до 44792.

Как сообщил региональный оперштаб, 42379 пациентов выздоровели: 20708 выписали из стационара, 21671 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 1039 человек, из них диагноз «пневмония» у 876. На домашнем карантине находятся 1270 тамбовчан. Сняты с наблюдения на дому – 61730. Выписаны из больниц – 28363.

По состоянию на 10 октября первый этап вакцинации прошли 376948 человек (56,4% от подлежащего населения). Обе прививки сделали 351917 жителей области.