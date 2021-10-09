Жительницу Тамбовской области осудили за кражу денег с чужой банковской карты

В Первомайском районе Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Установлено, что в августе этого года женщина нашла кошелек, в котором лежали деньги, банковские карты, а также записка с пин-кодом к одной из них.

- Злоумышленница воспользовалась данными пин-кода и совершила хищение денежных средств с карты (приобретала товары в магазинах), - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Суд приговорил жительницу Тамбовщины к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год.