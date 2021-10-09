Тамбовчанин оплатил 50 штрафов ГИБДД только после изъятия автомобиля

В Тамбовской области автомобилист «накопил» 50 штрафов ГИБДД за нарушение правил дорожного движения и злостно уклонялся от их уплаты. В итоге сумма задолженности достигла 27 тысяч рублей.

- В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль Lada Granta, принадлежащий должнику на праве собственности, и принудительно изъял транспортное средство, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

Лишь только после изъятия автомобиля мужчина пришел в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность, а также оплатил исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в размере 50 тысяч рублей.