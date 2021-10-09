Коронавирус в Тамбове, последние новости на 9 октября: за сутки заболел 151 человек

На Тамбовщине за последние сутки выявили 151 новый случай ковида. Он подтвердился у 53 мужчин, 90 женщин и 8 детей (мальчики 12,12,15,15 лет, девочки 2,5,11,11 лет). Возраст взрослых составляет от 18 до 94 лет.

На госпитализации в настоящее время находятся 900 человек, из них диагноз «пневмония» у 772 пациентов. Всего коронавирусом с начала пандемии в регионе заболели 44 643 жителей.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1461 (из них подтвержденных случаев – 517, они входят в общее количество), - сообщает региональный оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.