Тамбовчанам представят передвижной проект «В традициях Петра Великого»

В Тамбовском областном краеведческом музее представят региональный передвижной проект «В традициях Петра Великого», который подготовили сотрудники Государственного музея-заповедника «Петергоф». Открытие состоится 11 октября в рамках программы просветительских мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I.

Экспозиция включит в себя свыше 150 экспонатов XVII — первой половины XVIII веков из коллекции музея-заповедника. Отобранные произведения искусства и мемориальные предметы очень точно иллюстрируют основные темы выставки: «Окружение Петра I», «Путешествие в Голландию», «Петергофская кухня» и «Ассамблеи».

Тамбовчане смогут увидеть лучшие произведения живописи, оригинальные книги, образцы китайского фарфора, резную мебель, кухонную утварь и столовые приборы, ставшие подлинными свидетелями пребывания Петра Великого в Петергофе.

- За лето 2021 года выставку смогли увидеть в Воронежском историко-культурном центре «Дворцовый комплекс Ольденбургских» и Липецком областном краеведческом музее. Из Тамбова уникальные экспонаты петровского времени отправятся домой в Петергоф, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Цель проекта «В традициях Петра Великого» — объединение петровских городов и популяризация петровского наследия в регионах, связанных с именем императора.