Васильев возглавил фракцию ЕР в Госдуме

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В нее вошли 324 депутата, в том числе двое самовыдвиженцев. Главой думской фракции стал Владимир Васильев. Это решение было принято единогласно.

Заместителями главы фракции по итогам голосования назначены Андрей Исаев, Игорь Кастюкевич, Сергей Морозов и Евгений Ревенко. В качестве руководящих органов фракции названы собрание, президиум и совет президиума,

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«Фракция ежегодно будет отчитываться перед партийным руководством. Именно оно определяет вектор развития ЕР. Все это делается в целях повышения качества нашей работы и выполнения основной задачи, поставленной президентом, – добросовестное выполнение народной программы», - отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Депутаты ЕР избрали спикером Госдумы восьмого созыва Вячеслава Володина. Ранее его кандидатуру предложил президент.

«Фракция большинства — это невероятные возможности. Но велика и ответственность. Мы стоим на страже развития политической системы в глобальном масштабе. Я буду стараться сделать все, чтобы мы осуществили главную задачу — реализовали обязательства, которые взяли на себя в ходе избирательной кампании», — отметил в своей речи Володин.

На заседании также были рассмотрены кандидатуры на посты глав думских комитетов, сообщает сайт ER. «Единая Россия» выдвинула председателей 17-ти из них. Одновременно члены фракции поддержали кандидатуры на посты председателей комиссий Госдумы.

По итогам народного голосования, состоявшегося 17-19 сентября, ЕР удалось сохранить конституционное большинство в нижней палате парламента: в Думу прошли 324 кандидата «Единой России»: 126 — по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.