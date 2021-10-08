Тамбовчанин задолжал по налогам и платежам за ЖКХ 150 тысяч рублей

В отделение судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области на принудительное исполнение поступило производство, возбужденное в отношении местного жителя. Мужчина не оплачивал налоги и услуги ЖКХ, в результате чего общая сумма задолженности достигла 150 тысяч рублей.

Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и установил, что мужчине на праве собственности принадлежит иномарка Hyundai Sonata. Однако должник скрывался от судебных приставов и намеренно прятал свое имущество.

В очередной раз судебный пристав-исполнитель приехал по месту жительства должника вместе с сотрудниками энергоснабжающей компании, которые за неуплату отключили подачу света. Эта мера вынудила должника пойти на контакт. Судебный пристав вручил ему постановление о наложении ареста на автомобиль Hyundai Sonata, а саму машину изъяли.

- Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы погасить всю сумму задолженности, иначе, в соответствии с законодательством, арестованное имущество будет подвергнуто оценке, а затем принудительной реализации в счет погашения имеющегося долга, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области