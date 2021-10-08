В Тамбове запретили движение транспорта по улице Носовской

В Тамбове с 6 октября из-за капитального ремонта сети водоснабжения по улице Коммунальной до момента окончания работ 19 октября прекращено движение транспортных средств по улице Носовской, на участке от дома 5 до дома 11. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

ООО «ДорРемСтройАвтоМеханизация» поручено разработать схему организации дорожного движения и выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные знаки и ограждения, а также обеспечить освещение зоны проведения работ в темное время суток.

Муниципальному учреждению «Пассажирские перевозки» поручено разработать временные схемы движения общественного транспорта.