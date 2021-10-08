За нарушение правил охоты оштрафовали 305 тамбовчан

По информации тамбовского областного охотуправления, с начала 2021 года охотинспекторы провели почти 2500 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением гражданами природоохранного законодательства во время охоты. По итогам данной работы составлено 305 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 330 тысяч рублей.

Кроме того, в текущем году предъявлено исков на сумму 240 тысяч рублей за причиненный вред животному миру.

- Работа по контролю за соблюдением гражданами природоохранного законодательства во время охоты в регионе будет продолжена, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.