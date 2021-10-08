В Мичуринске завершили ремонт на 10 дорогах

Работы планируют завершить до конца октября

В Мичуринске продолжаются работы по текущему ремонту городских дорог и тротуаров. В рамках программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» в наукограде в этом году приводят в соответствие участки с наибольшей изношенностью. На данный момент обновление полностью завершили на 10 улицах, к отремонтированным ранее прибавились подъездная дорога от ул. Яковлева до дома №1 по улице Спортивной в микрорайоне Кочетовка и участок улицы Красной (от Лаврова до Липецкого шоссе).

Еще на 11 участках остались небольшие нюансы, которые предстоит доделать специалистам. В их числе: улица Герасимова (с тротуарами), тротуары по ул. Советской от Полтавской до Революционной, ул. Тамбовская (дорога от ул. Покровского до Интернациональной и тротуары от ул. Покровского до ул. Герасимова), ул. Интернациональная (от ул. Тамбовской до ул. Достоевского), ул. Покровского с тротуарами, ул. Мира (от ул. Лермонтова до ул. Лаврова), ул. Лаврова (от ул. Мира до ул. Красной), Липецкое шоссе с границах улиц Красная и Мельничная, тротуар на ул. Рязанской, автодорога на улице Советской (от ул. Красной до ул. Марата) и ул. Мичурина (в районе домов 46-45а). Для завершения всего объема запланированных на 2021 год работ по текущему ремонту дорог предстоит доделать участок улицы Набережной.

- В текущем году выполняется ремонт 22 участков - более 16 км городских автодорог и тротуаров. На эти цели направили порядка 180 млн. рублей. Завершить обновление планируют в октябре 2021-го, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.