В Тамбове более 10 улиц останутся без электроэнергии

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в понедельник, 11 октября, в областном центре отключат электричество на 13 городских улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

- ул. М.Горького, д. 123-156;

- ул. Лаврова, д. 3-11;

- ул. Железнодорожная, д. 155-171.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.00 по ул. Киквидзе, д. 73г;

- с 13.30 до 16.30:

ул. Т.Дерунец, д. 71-73А;

ул. Майская, д. 10-26;

пр. 1-й Авиационный, д. 62-119;

пр. 2-й Авиационный, д. 91-105.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Фрунзе, д. 13-60;

- ул. Физкультурников, д. 1-17;

- пр. Физкультурников, д. 4-15;

- ул. Гастелло, 48-60;

- ул. Солнечная, д. 4-14.