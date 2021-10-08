Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при капремонте детской школы искусств в Котовске

Детская школа искусств в г. Котовске Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области по результатам доследственной проверки информации, размещенной в СМИ, касающейся нарушения прав несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, во время капитального ремонта детской школы искусств в городе Котовске подрядчик ООО «Строительно-проектная компания» на время летних каникул привлекал для выполнения черновых работ молодых людей, в том числе несовершеннолетних подростков. Ребята занимались очисткой стен, выносом мусора и т.п.

Подрядчик обещал подросткам заключить с ними официальные договоры и своевременно выплачивать вознаграждение за работу в размере 1 500 рублей за один день. Однако организация нарушила эту договоренность и не оформила трудовые отношения надлежащим образом. Кроме того, деньги некоторые работники так и не получили до сих пор.

- Еще в рамках процессуальной проверки следователи добились выплаты подрядчиком денежных средств за выполненную работу трем несовершеннолетним подросткам. При этом так и осталась непогашенной подрядчиком задолженность еще перед тремя 19-летними молодыми людьми. Ее размер составляет почти 135 тысяч рублей. По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

Следственный орган просит граждан, привлекаемых подрядчиком для выполнения черновых работ во время ремонта детской школы искусств в Котовске и не получивших обещанное вознаграждение за труд, обратиться лично по месту нахождения следственного орган: город Тамбов, ул. Энгельса, 27, либо по одному из телефонов: 8(4752) 75-91-51, 8(4752) 75-91-40.