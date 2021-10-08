Тамбовчанин угнал машину и поехал на ней к своему знакомому в соседнее село

В дежурную часть отдела полиции 7 октбря поступило сообщение от жительницы села Моисеево Уваровского района Тамбовской области. Потерпевшая сообщила об угоне автомобиля ВАЗ-2105.

В результате полученной информации по линии Госавтоинспекции вскоре была установлена личность предполагаемого угонщика. Им оказался 22-летний местный житель.

Выяснилось, что злоумышленник накануне решил покататься на чужом автомобиле, принадлежащем пенсионерке из Уваровского района. Машина была припаркована недалеко от места жительства подозреваемого.

Молодой человек сел за руль и поехал к своему знакомому в соседнее село Верхнее Чуево. Уже там его задержали сотрудники ДПС, т.к у него не было документов.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.