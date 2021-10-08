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Происшествия8 октября 2021 15:31

В тамбовской больнице пациент украл деньги у соседа по палате

Мужчина через приложение «Мобильный банк» списал со счета пенсионера более 10 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области сотрудники полиции раскрыли кражу денег у 66-летнего жителя г.Рассказово. По подозрению в совершении данного преступления был задержан житель г. Котовска, которого для дачи показаний доставили в отделение полиции.

Как установили полицейские, потерпевший находился на стационарном лечении в одной из больниц. Вместе с ним в палате лежал еще один мужчина. Пенсионеру потребовалось перевести деньги с мобильного телефона, и он попросил помощи у своего нового знакомого.

Котовчанин в помощи не отказал, но решил и себе перевести некую сумму. Пенсионер ничего сразу и не заподозрил, лишь только после выписки он понял, что у него пропали деньги и обратился в правоохранительные органы.

- Как пояснил злоумышленник, таким образом, он переводил себе деньги несколько раз, когда мужчина выходил из палаты. Всего он списал со счета пенсионера 10 500 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».