На тамбовской трассе «Москвич» въехал в грузовик

Водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы один из ее участников, произошла 7 октября в 14 часов 20 минут на 76 километре автодороги «Р22-Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов» на территории Токаревского района. 63-летний мужчина, управляя автомобилем «Москвич-412», при выезде с второстепенной дороги столкнулся с грузовиком «Рено-премиум», под управлением 54-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадал водитель «Москвича», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – С травмами мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.