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Происшествия8 октября 2021 11:39

В столкновении двух отечественных авто на подъезде к Тамбову пострадала 59-летняя женщина

Дорогу не поделили «ЛАДА 211540» и «ЛАДА ГРАНТА»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ДТП получила травмы пассажирка одного из авто

В ДТП получила травмы пассажирка одного из авто

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 7 октября в 17 часов на 2 километре автодороги «Тамбов-Лысые Горы-Чистые пруды». 61-летний мужчина за рулем автомобилем «ЛАДА 211540» столкнулся с «ЛАДА ГРАНТА», под управлением 51-летнего водителя.

- В результате ДТП травмы получила 59-летняя пассажирка «ЛАДА 211540», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Женщину на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа.