В Тамбовской области 13 человек отравились грибами

По последним данным, на Тамбовщине зарегистрировано восемь случаев отравления грибами с 12 пострадавшими и одним летальным исходом. Среди пострадавших детей до 14 лет выявлено не было.

- Случаи отравления грибами имели место в г. Тамбове (3 случая с 6-ью пострадавшими), в г. Рассказово (1 случай с 2-мя пострадавшими и 1-м летальным исходом), в г.Мичуринске, в Первомайском районе, в Мучкапском районе, в Моршанском районе – единичные случаи (по 1 случаю с 1-им пострадавшим), - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Известно, что пострадавшие употребляли в пищу маринованные вешенки (г. Мичуринск), жареные сморчки (Первомайский район), жареные сыроежки (Мучкапский район), жареные курятники (Моршанский район), соленые сыроежки (г. Тамбов), жареные грибы неизвестных ботанических видов (г. Тамбов), жареные зеленушки (г. Рассказово).

Установлено, что приготовление грибов осуществлялось в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.