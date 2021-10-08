В Тамбове отремонтируют хоккейную площадку на ул. Рылеева, 100

Хоккейную площадку готовят к зиме Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Бригады муниципального учреждения «Спецтехуниверсал», в том числе, занимаются обслуживанием хоккейных коробок. На днях рабочие приступили к ремонту одной из них во дворе по улице Рылеева, 100. В этом дворе планировалась частичная замена бортов площадки, но после визуального осмотра было принято решение менять ограждение полностью. На первом этапе рабочие укрепляют опорные столбы, занимаются ремонтом защитной сетки и планируют основание площадки в уровень. Это необходимо для того, чтобы зимой для заливки катка требовалось меньше воды.

Дерево для хоккейной коробки приобретено. Мастерам предстоит выпилить из него доски под размер бортов, обработать их и покрасить. Затем приступят к самому процессу обшивки. Специалисты поясняют, чтобы новое ограждение прослужило как можно дольше и не страдало от влаги при контакте с землей, особое внимание будет уделено изоляции дерева.

- После завершения основного ремонта в хоккейную коробку вернутся и ворота, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Только теперь они будут соединены с ограждением при помощи цепей. Так во время игры ворота будут подвижны, а риск игроков получить травму в момент столкновения минимизирован.