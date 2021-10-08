Коронавирус в Тамбове, последние новости на 8 октября: за сутки заболели 142 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 8 октября, 44492 человека. 42144 заболевших выздоровели, 943 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 142 новых случая, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 60 мужчин и 78 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, а также четверо детей от 12 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 937 человек, из них диагноз «пневмония» у 808 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.