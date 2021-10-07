В детской школе искусств на Тамбовщине открыли виртуальный концертный зал

У жителей Уварова появилась уникальная возможность посетить культурные мероприятиях ведущих театральных и концертных площадок России, не выезжая за пределы города.

Так, 7 октября в местной детской школе искусств торжественно открыли современный виртуальный концертный зал. Он появился в рамках нацпроекта «Культура». На его создание было выделено 2,5 миллиона рублей.

- На эти средства приобретено оборудование, включая лазерный видеопроектор, экран, акустическую систему, сценические мониторы, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Трансляции концертов известных российских исполнителей и коллективов будут проходить в онлайн-режиме или в записи. Первый просмотр состоялся уже сегодня. Уваровцы увидели концерт - сказку «Волшебник изумрудного города» академического симфонического оркестра Московской филармонии.