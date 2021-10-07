На Тамбовщине по требованию прокуратуры заблокировали сайт по продаже справок о вакцинации

Во время мониторинга сети Интернет прокурором Петровского района выявлен сайт, на котором предлагались способы приобретения справок о вакцинации, стоимости и сроках работ по их изготовлению.

Размещенная информация на сайте была в свободном доступе, для входа не требовались пароли, поэтому просмотреть ресурс могло неограниченное количество пользователей.

- По результатам проверки прокуратурой в суд направлено заявление о блокировке сайта в целях защиты прав неопределенного круга лиц, пресечения нарушения закона. Исковое заявление прокурора удовлетворено, доступ к сайту закрыт, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.