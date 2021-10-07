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Общество7 октября 2021 16:41

В литературно-музыкальном музее Мичуринска пройдут киноэкскурсии

Они будут посвящены памяти знаменитого земляка Владимира Зельдина
Ксения АЛЕШИНА
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В литературно-музыкальном музее города Мичуринска запускают новый культурный проект, в рамках которого жители наукограда смогут посетить киноэкскурсии. Их планируют проводить на базе недавно открытого Музея народного артиста СССР Владимира Зельдина.

- Думаем, такой формат будет интересен нашим гостям, поможет им соприкоснуться с жизнью и творчеством известного артиста и нашего земляка, оставив яркие впечатления, подтолкнет мичуринцев чаще посещать городские учреждения культуры, - сказали организаторы.

Мичуринцам расскажут интересные факты о создании фильма, а также уже в эту субботу, 9 октября, в 14:00 проведут киноэкскурсию, посвященную фильму «Свинарка и пастух» (1941). Приглашаются все желающие.