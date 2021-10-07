На 13 тамбовских улицах отключат свет

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на АО «ОРЭС-Тамбов», 8 октября в областном центре отключат электричество на 13 улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 15.00:

- ул. Южная, д. 1-105;

- ул. Астраханская, д. 122-130.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30:

ул. Маяковского, д. 1-3;

ул. С.Халтурина, д. 1-11;

ул. К.Маркса, д. 260-268;

ул. Н.Вирты, д. 26-30;

ул. Колхозная, д. 89;

ул. Жуковского, д. 4-22;

пр. Сосновский, д. 1-25;

- с 13.30 до 16.30:

ул. Октябрьская, д. 22-61;

ул. Красная, д. 26-48.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- пр. Новый, д. 10-25/7;

- ул. Пролетарская, д. 234-248;

- ул. Н.Вирты, д. 1-7.

Сотрудники АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.