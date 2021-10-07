На 13 тамбовских улицах отключат свет

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на АО «ОРЭС-Тамбов», 8 октября в областном центре отключат электричество на 13 улицах.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 15.00:
- ул. Южная, д. 1-105;
- ул. Астраханская, д. 122-130.
На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
- с 9.00 до 11.30:
ул. Маяковского, д. 1-3;
ул. С.Халтурина, д. 1-11;
ул. К.Маркса, д. 260-268;
ул. Н.Вирты, д. 26-30;
ул. Колхозная, д. 89;
ул. Жуковского, д. 4-22;
пр. Сосновский, д. 1-25;
- с 13.30 до 16.30:
ул. Октябрьская, д. 22-61;
ул. Красная, д. 26-48.
На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- пр. Новый, д. 10-25/7;
- ул. Пролетарская, д. 234-248;
- ул. Н.Вирты, д. 1-7.
Сотрудники АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.