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Общество7 октября 2021 12:43

Тамбовчанин оплатил 50 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

Мужчина задолжал 27 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тамбову и Тамбовскому району Управления ФССП России по региону на принудительное исполнение поступило производство, возбужденное в отношении местного жителя. Мужчина 50 раз нарушил правила дорожного движения и злостно уклонялся от уплаты административных штрафов, в результате чего сумма задолженности достигла 27 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль LADA Granta, принадлежащий должнику на праве собственности, и принудительно изъял машину.

- После этого мужчина нашел деньги для погашения задолженности, а также оплатил исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.