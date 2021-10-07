Тамбовчанин оплатил 50 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

В отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тамбову и Тамбовскому району Управления ФССП России по региону на принудительное исполнение поступило производство, возбужденное в отношении местного жителя. Мужчина 50 раз нарушил правила дорожного движения и злостно уклонялся от уплаты административных штрафов, в результате чего сумма задолженности достигла 27 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль LADA Granta, принадлежащий должнику на праве собственности, и принудительно изъял машину.

- После этого мужчина нашел деньги для погашения задолженности, а также оплатил исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.