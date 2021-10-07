Тамбовчанка пойдет под суд за ненастоящую вакцинацию от коронавируса

В ОМВД России по Сосновскому району прокурору с обвинительным актом направлено уголовное дело по факту получения подложной справки о прохождении вакцинации.

Установлено, что в конце июля жительница р.п. Сосновка, работающая в сфере торговли, с помощью родственницы, которая является медицинским сотрудником получила подложную справку с отметкой о том, что она привита первым компонентом вакцины «Гам -Ковид-Вак», для дальнейшего получения сертификата о вакцинации, позволяющего ей работать в сфере торговли. Этот факт стал известен полицейским.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Медицинский работник также понесет ответственность за изготовление фиктивной справки о прохождении вакцинации от COVID-19.