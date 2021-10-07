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Происшествия7 октября 2021 10:26

В аварии на ул. Лунной Тамбова погиб 59-летний водитель такси

Мужчина потерял управление и врезался в дерево
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Таксист погиб на месте ДТП

Таксист погиб на месте ДТП

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой смертельные травмы получил водитель отечественного авто, произошла 6 октября в 23 часа 50 минут на улице Лунной в районе дома №7 города Тамбова. 59-летний водитель автомобиля «Lada Granta» службы такси потерял управление машиной, выскочил с дороги и врезался в дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.