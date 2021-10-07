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Происшествия7 октября 2021 11:40

Тамбовчанин за рулем «Chevrolet Niva» протаранил «Оку»

В аварии пострадал 89-летний водитель малолитражки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель "Оки" попал в больницу

Водитель "Оки" попал в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 6 октября в 9 часов 20 минут на территории Петровского района. 84-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» врезался в двигавшуюся впереди «Оку», под управлением 89-летнего пенсионера.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Ока», его доставили в городскую больницу им С.С. Брюхоненко г. Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.