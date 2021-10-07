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Здоровье7 октября 2021 9:41

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 октября: за сутки заболели 139 человек

Общее количество заразившихся – 44450
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 7 октября, 44450 человек. 41926 заболевших выздоровели, 936 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 139 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 47 мужчин и 78 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, а также 14 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 901 человек, из них диагноз «пневмония» у 802 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.