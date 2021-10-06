В Тамбове на 12 улицах отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 7 октября в областном центре на время отключат электричество по 12 улицам. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет с 8.30 до 16.30:

- ул. Астраханская, д. 17-31;

- ул. Пролетарская, д. 1-23.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия:

- с 9.00 до 11.30:

ул. Н.Вирты, д. 11-15А;

ул. Рязанская, д. 4-16;

пр. Рязанский, д. 10;

1-й Мичуринский пер., д.2-14;

1-й Струговый пр., д. 2-12;

2-й Струговый пр., д. 4-12;

- с 14.00 до 16.30:

ул. Гоголя, д. 6;

ул. Набережная, д. 14-16.

На врем проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 будет прекращена подача электроэнергии:

- ул. Дорожная, д. 1-63;

- ул. Гастелло, д. 63-89.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит свои извинения за доставленные неудобства.