Тамбовская спорстменка завоевала «серебро» на первенстве ЦФО по дзюдо

Юлия Калякина завоевала путевку на первенство страны Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

В Орле завершилось первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Член сборной команды Тамбовской области, мичуринская спортсменка Юлия Калякина заняла на соревнованиях второе место.

Девушка выступала в весовой категории до 52 кг. Вместе с ней за победу боролись дзюдоистки из Москвы, Воронежской, Липецкой, Тульской, Ивановской, Белгородской, Курской, Брянской областей и других.

- Юлия провела 4 схватки, на ее счету 3 победы. Уступила наша дзюдоистка только в финальной встрече представительнице Тульской области Савушкиной Анастасии, - сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.

Вместе с «серебром» мичуринская дзюдоистка завоевала путевку на первенство страны, а также стала кандидатом в мастера спорта.

Занимается Юлия Калякина в СШОР №4 «Мичуринск» под руководством Александра Медведева и Николая Цемко.