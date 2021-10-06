В Тамбове на ул. Максима Горького столкнулись ВАЗ и иномарка

Травмы в ДТП получили пассажирки обеих машин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 5 октября в 10 часов 40 минут у дома № 66 «а» по улице Максима Горького города Тамбова. 67-летний мужчина, управляя автомобилем «Nissan Primera», при пересечении перекрестка с улицей Базарной, столкнулся с «ВАЗ 21124» под управлением 29-летнего водителя.

- В результате аварии пострадали 25-летняя пассажирка «ВАЗ 21124» и 66-летняя женщина, находившаяся в иномарке, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Обеих травмированных доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.