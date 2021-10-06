В Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны

Колодин Михаил Николаевич 1926-2021 г.г. Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове в возрасте 95 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Колодин Михаил Николаевич. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Долгие годы Михаил Николаевич возглавлял первичную организацию ветеранов ВОВ и труда на заводе «Революционный труд». Проводил большую общественную работу в городской и районной ветеранской организации. Являлся активным участником областных и городских мероприятий.

Михаил Колодин родился 24 сентября 1926 года в крестьянской семье в селе Беломестная Двойня Тамбовского района. С 8 ноября 1942 года по май 1945 года принимал участие в боях на 1-м Украинском фронте.

Прошел боевой путь в качестве водителя автомобильной части, которая входила в состав 9-го механизированного корпуса 3-ей танковой армии.Участвовал в боях за освобождение городов Украины, Польши. Участвовал в штурме Берлина, а затем в боях за освобождение Праги. Окончание войны встретил в г. Брандис (Чехословакия).

С мая 1945 по январь 1950 служил в рядах Вооруженных Сил.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Германии», «За взятие Праги».

С 1950 года работал на Тамбовском заводе «Революционный труд».