В Тамбовской области за попытку мошенничества адвокат получил условный срок

В Жердевском районном суде вынесли приговор теперь уже бывшему адвокату, которого признали виновным в покушении на мошенничество.

Государственное обвинение доказала, что в августе прошлого года адвокату Тамбовской областной коллегии адвокатов «КОРСА» стало известно о проведенных по одному из возбужденных уголовных дел (по факту уклонения от уплаты налогов) обысках в жилых и нежилых помещениях потерпевшего. Адвокат сообщил ложную информацию потерпевшему о возможности освобождения его от уголовной ответственности за денежное вознаграждение в размере 250 000 рублей. По версии подсудимого, денежные средства он собирался передать сотруднику правоохранительных органов.

- Довести до конца свой преступный умысел подсудимый не смог, так как передача денег осуществлялась под контролем оперативных сотрудников, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - С учетом мнения государственного обвинителя, Жердевским районным судом бывший адвокат был признан виновным по ч. 3 ст. 30 – ч .2 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.