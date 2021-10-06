Тамбовчанин обманул на 2,5 млн рублей фирму по продаже металлоизделий

В отделение полиции п. Строитель Тамбовского района обратился представитель одной из местных организацией с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что их фирма занимается продажей металлических изделий. Они заключили договор о поставке с города Липецка горячекатаной стали. Логисты из соседнего региона заключили соглашение о перевозке данного металла с неким человеком, который занимался грузоперевозками на арендованных автомобилях.

Мужчина должен был привезти из Липецка две катушки с горячекатаной сталью общим весом 20 тонн. Но тот решил перепродать их через известный сайт объявлений, и выручить за них деньги. Он нашел покупателя и реализовал товар.

Злоумышленник подделал документы и сдал в бухгалтерию, не совершив выгрузку катушек. Спустя некоторое время он вновь заключил соглашение на перевозку такой же катушки весом 20 тонн и решил провернуть такую же схему, но сотрудники фирмы заподозрили обман и обратились в полицию.

В ходе розыска полицейские установили личность мошенника. Им оказался 35-летний житель г. Тамбова. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания и рассказал, куда и каким образом сбыл перевозимый материал.

- Лицо, которому был перепродан товар, найдено. Похищенное имущество изъято и возвращено в полном объеме законному владельцу. Установлено, что мужчина причинил ущерб фирме на общую сумму 2 500 000 рублей. Он перепродал 2 катушки весом 20 тонн, и еще одну такую же сбыть не успел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Выяснилось, что задержанный мужчина уже имел проблемы с полицией.