В Тамбовской области полицейские задержали угонщика «Жигулей»

На Тамбовщине 5 октября сотрудники автоинспекции заметили на обочине трассы Р-22 «Каспий» подозрительный автомобиль «ВАЗ-2114». В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился не владелец транспорта, а посторонний человек.

Как оказалось, 34-летний житель поселка Первомайский угнал чужие «Жигули». Проходя ночью по улице Дружбы, мужчина заметил ключ в замке зажигания, который оставил легкомысленный автовладелец, и сел за руль. Автомобиль без технических повреждений будет возвращен хозяину.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Угонщику грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.