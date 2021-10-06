Тамбовчанин после пьяных посиделок сломал челюсть своему приятелю

В дежурную часть отдела полиции г. Тамбова 5 октября поступила информация о травме после бытового конфликта в доме на улице Новикова-Прибоя. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления.

Как оказалось, в ночное время после пьяного застолья хозяин дома поссорился со своим 27-летним гостем. В ходе ссоры подозреваемый избил потерпевшего и сломал ему челюсть. Злоумышленник был задержан полицейскими. При опросе он признал свою вину.

- Тамбовчанин будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии с принятым процессуальным решением. После установления степени причиненного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.