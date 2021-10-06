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Общество6 октября 2021 13:40

В Мичуринске проведут открытую тренировку по фитнесу

Занятие будет проходить совершенно бесплатно
Ксения АЛЕШИНА
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В рамках проекта «Осень в парке» в Мичуринске в эту субботу пройдет открытая тренировка по фитнесу. Занятие проведет персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу тренажерного зала ледовой арены «Темп», специалист по диетологии и нутрициологии Арман Исмаилян.

- Место сбора и время остаются прежними: 9 октября, в 11:00 у центрального моста (недалеко от кафе «Бригантина») на набережной Мичуринска, - напоминают в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Тренировка пройдет в случае благоприятных погодных условий. Занятие бесплатное.