Пропавший в Тамбовской области подросток найден в соседнем регионе

Благополучно закончились поиски 17-летнего подростка, который ушел из дома, расположенного в селе Сурава Тамбовского района, еще 1 октября. Розыски мальчика велись со 2 октября, в этот день родные, отчаявшись найти его самостоятельно, обратились за помощью в полицию. Выяснением местонахождения ребенка занялись следователи и криминалисты СУ СКР по региону, а также сотрудники УМВД по Тамбовской области. 5 октября стало известно, что с подростком все в порядке, он находился у родственников в соседнем регионе. Его уже доставили его в Тамбовскую область.

- Следователи проводят проверку, в рамках которой установят обстоятельства и причины исчезновения мальчика, а также выяснят, не совершались ли в отношении него в этот период противоправные действия, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.