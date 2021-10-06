Коронавирус в Тамбове, последние новости на 6 октября: за сутки заболели 137 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 6 октября, 44211 человек. 41777 заболевших выздоровели, 930 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 137 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 53 мужчины и 72 женщины в возрасте от 19 до 94 лет, а также 12 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 900 человек, из них диагноз «пневмония» у 811 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.