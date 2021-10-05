“Единая Россия” объявила поддержку учителей приоритетной задачей

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Координатор партийного проекта “Новая школа”, депутат Государственной думы от партии “Единая Россия” Алена Аршинова озвучила мнение, что в сфере образования необходимо вести работу над улучшением условий труда учителей, сокращать возложенную на педагогов бюрократическую нагрузку и модернизировать систему оплаты труда.

Аршинова отмечает, что действующая сейчас школьная инфраструктура испытывает потребности в модернизации. Она подчеркнула, что основные инициативы, которые помогут усовершенствовать систему образования, вошли в народную программу “Единой России”, так как партия неоднократно говорила, что сфера образования является для нее приоритетной.

Депутат рассказала, что в скором времени в новой Госдуме будет обсуждаться план федерального бюджета на следующие три года, в рамках которого “Единая Россия” будет бороться за реализацию приоритетных для нее направлений.

Среди инициатив, которые планирует реализовать “Единая Россия”, – программа капитального ремонта школ, рассчитанная на 5 лет. Она стартует с 2022 года. Партия добавила в нее необходимые системные предложения и сформировала перечень школ, которые подлежат ремонту в рамках данной программы. Планируется, что 20-25 миллиардов рублей будут идти каждый год на ремонт около 7 тысяч школ по всей России.

Координатор партийного проекта “Новая школа” докладывает, что в течение последних 5 лет были возведены 1623 новые школы, в которых могут обучаться 690 тысяч учеников. К учебному году в 2021 году были открыты свыше 100 школ в регионах. А к 2025 году по поручению главы государства построят еще 1300 новых школ, предназначенных для 1 миллиона учащихся. На эти цели будет направлено примерно 750 миллиардов рублей.

Помимо этого, в народную программу партии была включена задача по уменьшению бюрократической нагрузки, которая сейчас является частью работы учителей. Работу преподавателям планируется облегчить с помощью перехода на полную цифровизацию всей учебной отчетности. Для повышения компьютерной грамотности преподавательский состав должен будет проходить соответствующие курсы для овладения IT-технологиями и платформами, необходимыми для работы. Об этом рассказала одна из лидеров пятерки ЕР, глава образовательного центра “Сириус” Елена Шмелева. Также она отметила, что партия будет работать над непрерывным ростом зарплат педагогов.

Депутат уверена, что система начисления заработной платы преподавательскому составу должна быть предельно прозрачной для самих учителей, чтобы они понимали, на каком основании формируется их заработок. Также Шмелева подчеркивает, что в течение 2020 года 810 тысяч учителей стали получать ежемесячные надбавки за классное руководство в сумме 5 тысяч рублей, а с 2021 года соответствующие надбавки начисляются и преподавательскому составу учреждений среднего профессионального образования за статус классного руководителя.

Кроме того, в рамках реализации партпроекта установлен постоянный контроль за работой местных властей, которые не имеют права отменять назначенные выплаты. Также партия смогла добиться законодательно установленных гарантий компенсации учителям за проведение государственной итоговой аттестации всех форм.

Как пишет сайт партии ER.RU, идет работа по привлечению педагогов в сельскую местность. Учителям обеспечиваются все необходимые условия для профессиональной реализации, предоставляется комфортное жилье и идут дополнительные выплаты.

Евгений Матушкин, депутат Тамбовской областной думы, член генерального совета партии «Единая Россия», рассказал, что поддержка учителей, создание комфортных условий для их работы и профессионального развития было и остается приоритетом социальной политики в регионе.

“Расходы на повышение качества образования в структуре бюджета области ежегодно увеличиваются. В этом году мы планировали направить на эту сферу 12,4 млрд рублей. Одно из последних решений – направить дополнительные средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе и педагогам. Зарплата учителей в среднем должна увеличиться на 10 процентов.

Кроме того, мы последовательно развиваем образовательную инфраструктуру: вводим новые школы, учебные центры, в том числе по направлению дополнительного образования, модернизируем сельские образовательные организации. Большим подспорьем для нас будет федеральная программа, поддержанная «Единой Россией», по капитальному ремонту школ”, - отметил Матушкин.