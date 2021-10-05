В Тамбове будут судить заведующую лабораторией ветеринарной станции

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных», обвиняемой в совершении преступлений по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, обвиняемая получала от предпринимателей взятки за беспрепятственную торговлю мясной и молочной продукцией на территории Центрального рыка, в том числе без прохождения необходимых лабораторных исследований.

- Следствием собрана доказательственная база, подтверждающая получение обвиняемой незаконного денежного вознаграждения в размере более 400 тысяч рублей. Данная коррупционная схема выявлена при участии оперативных сотрудников УМВД России по городу Тамбову, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области.

По ходатайству следствия судом женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.