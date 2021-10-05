На Тамбовщине врач-офтальмолог за взятки выдавал пациентам больничные листы

В Тамбовской области врач-офтальмолог одной из районных больниц обвиняется во взяточничестве. Установлено, что в период с августа по октябрь 2020 года медик за денежное вознаграждение выдал 13 пациентам листки временной нетрудоспособности.

- По данным фактам подразделением дознания ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено 13-эпизодное уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Каждый из 13 человек, получивший за деньги больничный лист, был опрошен сотрудниками полиции. В совершении преступления медик признался.

За каждый листок нетрудоспособности врач просил от 500 рублей до полутора тысяч рублей. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу.

Медицинскому работнику грозит штраф до одного миллиона рублей, либо исправительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.