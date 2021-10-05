В Тамбове 6 и 7 октября отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 6 и 7 октября в областном центре отключат электроэнергию по ряду адресов. На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции света не будет:

- с 9.00 до 11.30:

3-й Почтовый пр., д. 3;

ул. Эскадронная, д. 46-48;

3-й Эскадронный пр., д.12-16;

- с 14.00 до 16.30:

ул. Оренбургская, д. 1-68;

ул. Уфимская, д. 1-52;

ул. Уральская, д. 25-68;

пр. Астраханский, д. 5-74;

пр. Садовый, д. 1-23;

ул. Подбельского, д. 1-97;

ул. Самарская, д. 4-14.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

с 9.00 до 16.00:

- ул. Южная, д. 1-105;

- ул. Астраханская, д. 122-130.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ 6 и 7 октября с 9.00 до 16.00 электроэнергия не будет подаваться:

ул. Дорожной, д. 1-63;

ул. Гастелло, д. 63-89.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит жителям областного центра свои извинения за доставленные неудобства.