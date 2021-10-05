В Тамбове 6 и 7 октября отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 6 и 7 октября в областном центре отключат электроэнергию по ряду адресов. На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции света не будет:
- с 9.00 до 11.30:
3-й Почтовый пр., д. 3;
ул. Эскадронная, д. 46-48;
3-й Эскадронный пр., д.12-16;
- с 14.00 до 16.30:
ул. Оренбургская, д. 1-68;
ул. Уфимская, д. 1-52;
ул. Уральская, д. 25-68;
пр. Астраханский, д. 5-74;
пр. Садовый, д. 1-23;
ул. Подбельского, д. 1-97;
ул. Самарская, д. 4-14.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
с 9.00 до 16.00:
- ул. Южная, д. 1-105;
- ул. Астраханская, д. 122-130.
На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ 6 и 7 октября с 9.00 до 16.00 электроэнергия не будет подаваться:
ул. Дорожной, д. 1-63;
ул. Гастелло, д. 63-89.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит жителям областного центра свои извинения за доставленные неудобства.